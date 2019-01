Saiba porquê Meghan Markle não dará à luz no mesmo hospital que Kate Middleton

05/01/2019 | 11:04



Como você já deve saber, Kate Middleton deu à luz seus três filhos no mesmo hospital. Entretanto, parece que Meghan Markle não quer seguir os mesmos passos da duquesa de Cambridge. Segundo informações do site norte-americano People, a esposa do príncipe Harry estaria considerando várias opções, incluindo o Hospital Frimley Park, onde Sophie, condessa de Wessex, teve os seus dois filhos. Este hospital ficaria cerca de 24 quilômetros da nova casa de Meghan e Harry, que fica na região de Frogmore Cottage, em Windsor, Inglaterra.

Outra opção, mas menos convencional, seria a de realizar o parto em casa. Com o ambiente considerado tranquilo da região de Frogmore e o espaço reservado para quando a mãe de Meghan, Doria Ragland, vem visitar, a ex-atriz criada em Los Angeles, Estados Unidos, pode escolher ignorar completamente o hospital.

Qualquer que seja a decisão do duque e da duquesa de Sussex, o novo bebê real quebraria uma tradição que começou com a Princesa Diana e foi novamente lembrada por Kate Middleton: a de realizar o parto no Hospital St. Mary, em Londres.

Padrinho e madrinha

A People também fez uma lista dos possíveis padrinhos e madrinhas para o filho de Meghan Markle e príncipe Harry. Os nomes, claro, são de pessoas próximas ao casal. Veja abaixo e faça suas apostas:

Madrinhas: Jessica Brownstein (estilista, melhor amiga de Meghan), princesa Eugenie (da Família Real), Serena Williams (tenista, amiga de Meghan), Priyanka Chopra (atriz, amiga de Meghan), Misha Nonoo (designer de moda, amiga de Meghan), Benita Litt (advogada, amiga de Meghan), Alice van Cutsem (madrinha de Louis, filho de Kate Middleton e príncipe William), Kate Middleton (da Família Real).

Padrinhos: Charlie van Straubenzee (empresário, melhor amigo de Harry), Mark Dyer (monge, mentor de Harry), Tom Inskip (amigo de infância de Harry), Jake Warren (da Família Real), Nicholas van Cutsem (padrinho de Louis, filho de Kate Middleton e príncipe William), príncipe William (irmão de Harry, da Família Real).