Empinar pipa exige cuidados para que a brincadeira não vire tragédia

Marília Montich

Do dgabc.com.br



05/01/2019 | 10:15



Com as férias escolares, o número de pipas no céu aumenta consideravelmente. A popular brincadeira, que atrai o interesse tanto de crianças como adultos, é saudável desde que os devidos cuidados sejam tomados a fim de evitar que a diversão termine em tragédia.

Os irmãos de São Bernardo Vítor e Marco Aurélio Viola, 24 e 25 anos respectivamente, são fãs de pipa desde que tinham aproximadamente 10 anos. Foi o tio quem os apresentou à prática e, de lá para cá, ela virou paixão. Eles fazem parte, inclusive, de grupo de jovens que se reúne aos fins de semana em terreno atrás do Ginásio Poliesportivo da cidade para brincar. Trata-se de um lugar aberto, sem passagem de carros ou cabos de energia próximos, ideal para a atividade.

“Saio para empinar quase todos os dias nas férias, mas sempre vou para lugares seguros. Nunca me machuquei ou presenciei algum acidente sério, mas já vi pessoas cortadas por cerol (mistura de pó de vidro com cola)”, conta o fotógrafo Vitor.

“Não podemos generalizar, mas tem muita gente que não toma cuidado e não tem noção do perigo. Nós sempre temos a preocupação de ficar bem longe da rede elétrica. Acredito que fomos conscientizados pelas muitas campanhas promovidas pela Enel (antiga Eletropaulo) até agora”, afirmou o estudante Marco Aurélio, que ressalta que faltam opções de locais seguros. “Acho que faltam mais lugares adequados na região para a prática, que sejam propícios para pipas”, completa.

Para se divertir de forma saudável, a exemplo do que fazem os irmãos Viola, o Corpo de Bombeiros sugere série de cuidados. Antes de mais nada, deve-se evitar endereços movimentados e prestar atenção no trânsito. Nunca ficar em cima de lajes e telhados também é importante.

Orienta-se ainda ficar longe de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos, mas caso uma pipa enrosque nos fios, não se deve tentar retirá-la. Nunca usar canos, vergalhões ou bambus para alcançá-las ou desenrolá-las.

Outra preocupação diz respeito ao material dos “papagaios”. Nunca faça pipas com papel laminado ou utilize linhas metálicas, pois o risco de choque elétrico é grande.

Motos e bicicletas

Atenção especial precisa ser dada aos motociclistas e ciclistas, já que linhas atravessadas em vias públicas, com e sem cerol, podem causar acidentes sérios. Por essa razão, os bombeiros pedem que os condutores equipem seus veículos com antenas antilinhas.

Em 14 de dezembro do ano passado, a uma semana de completar 20 anos, o empresário e músico andreeense Rafael Padueli sofreu acidente de moto justamente por causa de uma linha de pipa com cerol. Ele estava na garupa da moto de um colega na região da Vila Guaraciaba quando o condutor foi atingido pelo material, altamente cortante. “Estávamos a uma velocidade de cerca de 30 quilômetros por hora quando a ''''barriga'''' de linha da pipa atingiu o rosto do meu amigo. Ele ficou com a bochecha e a testa feridas e teve de tomar quatro pontos. Ele desmaiou com a dor e a moto caiu. Nós dois ficamos com o corpo ralado e a moto, que havia acabado de voltar da oficina, ficou arrebentada”, lembra.

No dia 29 do mesmo mês, Rafael foi novamente surpreendido por uma rabiola, desta vez em férias no Litoral. Ele andava de bicicleta quando uma linha o atingiu no rosto. “Machuquei o nariz e a bochecha. Como estava devagar, o corte não foi profundo.”

Rafael conta que, na adolescência, também empinava, porém tinha a preocupação de ir a lugares tranquilos para não colocar a sua vida e a dos outros em risco. “É preciso ter responsabilidade. Imagina se eu, prestes a fazer aniversário, perco a vida por causa de uma pipa? Tenho muitas coisas ainda para fazer, muitos sonhos”, finaliza.