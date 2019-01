Juíza diz não haver necessidade de transferir João de Deus para hospital

05/01/2019 | 09:37



A juíza Marli de Fátima Naves, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), afirmou nesta sexta-feira, 4, que não há, "até a presente data", qualquer variação no estado de saúde do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, que exija a transferência dele do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para um hospital.

A manifestação da juíza ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter determinado nesta quinta-feira, 3, que o TJ-GO informasse, em 48 horas, a situação de saúde do médium. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a juíza, em ofício encaminhado ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, após passar mal na quarta-feira, 2, João de Deus foi atendido no núcleo de custódia da unidade prisional e encaminhado, em seguida, para o Hospital de Urgência de Goiânia. A juíza informou, ainda, que os exames detectaram apenas discreta presença de sangue na urina do médium, sem infecção.

A juíza destacou que, após sentir-se mal, o médium foi atendido de forma célere e adequada às condições de saúde e idade do paciente. Na quarta-feira, 2, João de Deus teve de deixar o presídio onde está detido, e ser atendido às pressas após ter passado mal. No dia seguinte, o médium voltou ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Nesta sexta, após a manifestação da juíza, Dias Toffoli pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do médium. Com a decisão, a PGR terá 48 horas para apresentar um parecer sobre o pedido de prisão domiciliar.

O médium está preso desde o dia 16 de dezembro sob a acusação de violação sexual mediante fraude e dois crimes de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu depois que uma série de denúncias de mulheres sobre os abusos veio à tona.