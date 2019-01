Damares se diz constrangida e deixa loja após ser questionada por vendedor

05/01/2019 | 09:35



A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, deixou uma loja em um shopping de Brasília depois de se envolver em uma discussão com um vendedor. Thiego Amorim publicou nesta quinta-feira, 3, um vídeo em sua conta pessoal no Instagram em que mostra Damares saindo do estabelecimento após se dizer constrangida.

A ministra vestia roupa azul e, segundo o jornal O Globo, teria sido questionada por Amorim sobre por que estava usando aquela cor. "Você é quem constrangeu, amor", disse Amorim no vídeo publicado no Instagram, enquanto Damares deixava a loja. Depois, na mesma rede social, Amorim declarou: "Não devemos nos calar. Negros, favelados, o que for. Não devemos nos calar nunca."

Azul e rosa

Nesta quinta-feira, 3, um vídeo em que Damares anuncia que meninos devem vestir azul e meninas, rosa, repercutiu nas redes sociais, virou meme - termo usado para imagem que se espalha rapidamente na internet - e provocou reação até do casal de apresentadores de TV Angélica e Luciano Huck.

Com a repercussão, a ministra reagiu. "Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhor", disse ao jornal O Estado de S. Paulo.