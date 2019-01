10 boas exposições para conferir em São Paulo

05/01/2019 | 09:30



+ Com curadoria de Manu Maltez, Meu Nome Era Lourenço apresenta trabalhos do multiartista Lourenço Mutarelli, destacando desde sua criação de histórias em quadrinhos até sua trajetória como ator e escritor. Sesc Pompeia. Oficinas de Criatividade. R. Clélia, 93, 3871-7759. 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/2.

+ Com curadoria de Daniela Thomas e Adriana Lins, a exposição Os Planetas de Ziraldo salienta a influência que o universo exerce na obra do cartunista, que resultou em obras como Flicts, O Planeta Lilás. Casa Melhoramentos. R. Tito, 479, V. Romana, 3874-0402. 9h/21h (fecha dom. a 3ª). Grátis. Até 6/4.

+ Quadrinhos, no MIS, conta a trajetória das HQs. Mais de 500 itens são exibidos em 14 ambientes, que incluem áreas dedicadas a editoras como a Marvel e estúdios como o de Mauricio de Sousa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). R$ 30. Até 31/3. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

CONFIRA OUTRAS DICAS DE EXPOSIÇÕES:

Ai Weiwei Raiz

A exposição reúne 70 obras que ocupam 8 mil metros quadrados. Com curadoria de Marcello Dantas, trabalhos emblemáticos de Weiwei são expostos ao lado de obras inéditas, resultado de uma imersão do artista na cultura brasileira. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portões 1, 2 e 3, 5082-1777. 11h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª), com visitas de hora em hora. R$ 20 (vendas pelo site: eventim.com.br/exporaiz). Até 20/1.

A Biblioteca à Noite

Concebida pelo multiartista canadense Robert Lepage, em parceria com o escritor argentino Alberto Manguel, a mostra propõe, a partir de realidade virtual, uma imersão por bibliotecas ao redor do mundo, como a Biblioteca da Abadia de Admont, na Áustria. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h30/21h (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis (necessário agendamento pelo site: bit.ly/agdbiblio). Até 10/2.

Coleções em Diálogo: Museu Histórico Nacional e Pinacoteca de São Paulo

A mostra propõe novas interpretações para obras dos acervos dos dois museus. Na seleção - dividida entre os núcleos Arte Colonial, Pintura de História, Paisagens de Guerra e Arte e Patrimônio -, estão obras de nomes como Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e Edoardo de Martino (1836-1912). Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 28/1.

Imagens Impressas: um Percurso Histórico pelas Gravuras do Itaú Cultural

Com mais de cem itens, a mostra mapeia seis séculos da produção gráfica europeia, incluindo trabalhos de nomes como Delacroix, Goya, Manet, Rembrandt e Toulouse-Lautrec. Além disso, ganham destaque duas obras incorporadas à coleção: a litogravura David et Bethsabée, de Pablo Picasso, e a xilogravura Girls on the Bridge, de Edvard Munch. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-7777. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/2.

Masp

O museu abre duas mostras simultâneas. Lucia Laguna: Vizinhança reúne 21 obras da produção recente da pintora, que trazem como tema a paisagem observada pela janela de seu ateliê no Rio de Janeiro. E Pedro Figari: Nostalgias Africanas apresenta 63 telas do pintor modernista uruguaio, que registra a memória e os costumes da população afro de seu país. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 35. Até 10/2.

Millôr: Obra Gráfica

A retrospectiva reúne 500 desenhos originais de Millôr Fernandes. A seleção inclui desde autorretratos até ilustrações de sua visão crítica do País. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/1.

Rafael e a Definição da Beleza - Da Divina Proporção à Graça

Além de três obras originais de Rafael de Urbino, como a pintura La Perla di Modena, são exibidos, entre oito núcleos, trabalhos de discípulos como Giulio Romano e Perin del Vaga. Sob curadoria de Elisa Byington, a mostra também conta com recursos visuais, com destaque para uma projeção, em escala original, de Escola de Atenas. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/1.