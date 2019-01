Paulo Caruso assina ilustrações do espetáculo Ele Ainda Está Aqui

05/01/2019 | 09:15



Enquanto os irmãos José e Miguel discutem aos berros no palco de Ele Ainda Está Aqui, o terceiro filho de um velho rico recém-falecido se recolhe na sala e risca seus papéis. Seu nome é Francisco, um jovem autista nascido em Angola. Durante os ensaios, o autor e diretor Silvio Guindane buscou explorar as capacidades artísticas que o personagem poderia ter, tão afloradas em indivíduos com diferentes graus de autismo.

O resultado, criado pelo ator Omar Menezes, também angolano, é o perfil de um jovem com vocação para o desenho. No espetáculo de quase uma hora, Francisco se empenha em expressar o que sente além das palavras. No fim de cada cena, Francisco pendura uma folha de papel recém-desenhada.

O que o público verá são ilustrações do cartunista Paulo Caruso, conhecido por suas charges no programa da TV Cultura Roda Viva. Em todos os desenhos da peça, há o retrato bem-humorado desses estranhos de mesmo sangue que amam se odiar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.