Com brilho de Antetokounmpo, Bucks vence Hawks e mantém liderança na NBA

05/01/2019 | 08:57



Sob a liderança do grego Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks venceu mais uma na noite desta sexta-feira e manteve a liderança da Conferência Leste da NBA e também a melhor campanha da temporada regular até agora. Em casa, o Bucks derrotou o Atlanta Hawks por 144 a 112.

Sem dar maiores chances ao rival, o time anfitrião chegou a exibir vantagem de 33 pontos ao fim do primeiro tempo. Graças principalmente à atuação de Antetokounmpo, um dos melhores jogadores da temporada até agora. Ele obteve um "double-double" de 16 pontos e 10 assistências. Ainda anotou oito rebotes.

Khris Middleton e Malcolm Brogdon contribuíram com 19 pontos, enquanto Eric Bledsoe registrou 14 pontos e oito assistências, numa atuação coletiva forte do Bucks, que teve até três reservas marcando mais de dez pontos no confronto. O bom equilíbrio no elenco permitiu ao anfitrião dominar o duelo do começo ao fim, sem levar sustos.

O Bucks chegou a sua 27ª vitória, com dez derrotas, no reencontro do técnico Mike Budenholzer com o Hawks, equipe que comandou por cinco temporadas. A equipe de Atlanta, que teve como destaque nesta noite DeAndre Bembry, com 19 pontos, é apenas a 12ª colocada, com 11 triunfos e 27 derrotas.

Em Boston, o Celtics venceu a segunda seguida e confirmou a reação ao derrotar o Dallas Mavericks por 114 a 93, diante de sua torcida. Jaylen Brown e o reserva Gordon Hayward lideraram os anfitriões. Brown foi o cestinha da partida, com 21 pontos. Hayward registrou um "double-double" de 16 pontos e 11 rebotes, além de oito assistências. Kyrie Irving foi desfalque mais uma vez.

Pelo Mavericks, Luka Doncic se esforçou, mas não conseguiu evitar a derrota. Ele foi o responsável por 19 pontos e nove assistências. Harrison Barnes marcou 20 pontos e DeAndre Jordan obteve um "double-double" de 12 pontos e 15 rebotes.

O Celtics ocupa o quinto lugar da Conferência Leste, com 23 triunfos e 15 derrotas, enquanto o Mavericks segue na parte interior da tabela do Oeste, com 18 vitórias e 20 derrotas.

Também em má fase na temporada, o Chicago Bulls voltou a tropeçar na NBA. Em casa, foi batido pelo Indiana Pacers por 119 a 116. Os visitantes venceram na prorrogação com uma cesta de três pontos de Victor Oladipo quando faltava 0s3 para o fim do duelo. O jogador terminou o duelo com 36 pontos e sete rebotes.

Foi a sexta vitória consecutiva do Pacers, que ocupa o terceiro posto no Leste, com 26 triunfos e 12 derrotas. Já o Bulls, que não teve o brasileiro Cristiano Felício em quadra nesta sexta, é o antepenúltimo colocado da mesma tabela, com dez vitórias e 29 derrotas.

Em Cleveland, o Cavaliers sofreu a oitava derrota consecutiva, ao ser superado pelo Utah Jazz por 117 a 91. O ex-time de LeBron James é o dono da pior campanha da temporada regular, com apenas oito triunfos e 31 derrotas.

Já o Jazz é o 10º colocado do Oeste, com 19 vitórias e 20 derrotas. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por quatro minutos e contribuiu com cinco pontos em favor do Jazz.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 114 x 93 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 91 x 117 Utah Jazz

Miami Heat 115 x 109 Washington Wizards

Chicago Bulls 116 x 119 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 100 x 109 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 120 x 103 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 144 x 112 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 111 x 121 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 112 x 119 New York Knicks

Portland Trail Blazers 109 x 111 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste sábado:

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Detroit Pistons x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Sacramento Kings x Golden State Warriors