Avianca demite 140 funcionários

05/01/2019 | 08:47



A Avianca, companhia aérea que detém 13% do mercado doméstico, demitiu nesta semana 140 funcionários que tinham sido admitidos recentemente, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. O total de dispensados representa cerca de 2,5% do quadro de funcionários da empresa.

Em recuperação judicial desde o início de dezembro, a Avianca soma dívidas de R$ 500 milhões. Nos últimos meses do ano passado, vinha atrasando o pagamento de taxas aeroportuárias - conta que chegou a se aproximar dos R$ 100 milhões, antes de ser renegociada - e tendo dificuldade para pagar o aluguel de aeronaves.

No próximo dia 14, a empresa terá uma audiência de conciliação com a Constitution Aircraft Leasing, que arrenda aviões para a Avianca e havia conseguido na Justiça reintegração de posse das aeronaves. Com o pedido de recuperação judicial, a reintegração foi suspensa por 30 dias. Procurada, a companhia aérea afirmou que as demissões fazem parte do processo natural de renovação de funcionários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.