05/01/2019 | 08:45



De 5 de janeiro a 10 de fevereiro, o Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119, tel. 3170-0800) realiza uma série de atividades e apresentações que brincam com as escalas e exploram objetos minúsculos e gigantes. Batizado de miniMax, o projeto de férias passeia por várias áreas como música, circo, literatura, teatro e artes visuais. A programação não é apenas voltada para as crianças: atividades para os adultos também foram planejadas, brincando com o conceito do projeto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.