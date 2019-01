Fluminense atropela Parnahyba-PI e faz 7 a 0 na estreia na Copa São Paulo

05/01/2019 | 00:15



A primeira rodada da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou com uma goleada. Na noite desta sexta-feira, o Fluminense massacrou o modesto Parnahyba, do Piauí, por 7 a 0, em duelo válido pelo Grupo 23 e disputado no Estádio José Liberatti, em Osasco.

Samuel brilhou ao marcar os dois primeiros gols do Fluminense na partida, no primeiro tempo, que terminou em 3 a 0, graças ao gol de Dudu. Luiz Henrique, que iniciou a partida no banco de reservas, marcou duas vezes na etapa final. E Leandro e Crepaldi completaram a goleada do time das Laranjeiras.

Essa foi a maior goleada da primeira rodada da Copa São Paulo, ao lado das vitórias de Avaí e Grêmio sobre Inter de Limeira e São Raimundo-RR, respectivamente.

Com essa vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo 23 devido ao saldo de gols, pois tem os mesmos três pontos do Audax, que na preliminar em Osasco bateu o Sete de Dourados-MS, por 2 a 0.

O Fluminense voltará a jogar na Copa São Paulo na segunda-feira, às 17h30, contra o Sete de Dourados. Antes, às 15h15, o Audax vai enfrentar o Parnahyba no outro compromisso da segunda rodada do Grupo 23.

Confira os resultados desta sexta-feira pela Copa São Paulo:

13h45 - Taubaté-SP 2 x 1 Tubarão-SC

15h - Portuguesa 3 x 1 Santo André

16h - Vasco 4 x 1 Carajas-PA

16h15 - União Mogi-SP 0 x 0 São Caetano

17h15 - Paraná 0 x 1 Volta Redonda-RJ

19h - Santos 5 x 1 Sergipe

19h15 - Audax-SP 2 x 0 Sete de Dourados-MS

21h30 - Fluminense 7 x 0 Parnahyba-PI