Sob forte chuva, Santos estreia com goleada sobre Sergipe na Copa São Paulo

04/01/2019 | 22:09



Nem mesmo a forte chuva que caiu em Mogi das Cruzes durante o jogo desta sexta-feira foi capaz de impedir a tranquila estreia do Santos na 50.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acostumado a revelar grandes jogadores, o alvinegro praiano goleou o Sergipe por 5 a 1, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira.

O Santos precisou apenas de um minuto para abrir o placar com Alexandre, enquanto Tailson ampliou ainda no primeiro tempo. Aos 40 segundos da etapa final, Wesley Pinheiro fez o terceiro. Foi então que a chuva apertou e arbitragem decidiu paralisar o jogo aos 12 minutos depois de um raio cair nas proximidades do estádio.

A partida foi retomada depois de 50 minutos, mas o toque de bola ainda era prejudicado pelas poças d'água. Logo depois do reinício, Rhuan marcou contra, para o time sergipano. O Santos fez o quarto e o quinto com Felipe Torres e Mikael, respectivamente.

Com esse placar elástico, o Santos está na liderança isolada do Grupo 25, já que São Caetano e União Mogi empataram sem gols no jogo anterior.

Também nesta sexta-feira, o Audax estreou com vitória sobre o Sete de Dourados-MS, por 2 a 0, em Osasco, que é a sede do Grupo 23. Pelo Grupo 32, o Volta Redonda venceu o Paraná por 1 a 0, no Canindé, e chegou aos mesmos três pontos da Portuguesa.

Confira os resultados desta sexta-feira na Copa São Paulo:

Taubaté-SP 2 x 1 Tubarão-SC

Portuguesa 3 x 1 Santo André

Vasco 4 x 1 Carajas-PA

União Mogi-SP 0 x 0 São Caetano

Paraná 0 x 1 Volta Redonda-RJ

Santos 5 x 1 Sergipe-SE

Audax-SP 2 x 0 Sete de Dourados-MS