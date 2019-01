Atlético-MG anuncia Igor Rabello e assina por 4 anos com o zagueiro

04/01/2019 | 20:25



O zagueiro Igor Rabello é o novo reforço do Atlético Mineiro. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do defensor, de 23 anos, que estava no Botafogo e chega ao time em uma transação que envolveu a ida do também zagueiro Gabriel para a equipe carioca.

Os valores da transação não foram revelados, mas o Atlético-MG teria oferecido mais de R$ 10 milhões ao Botafogo, que serão pagos por um parceiro, além de ter cedido Gabriel por empréstimo de dois anos. O clube mineiro apenas explicou ter assinado um contrato até 2022 com Igor Rabello.

"Fico muito feliz pela receptividade que todos tiveram aqui, comigo. Estou muito feliz por estar aqui no Atlético e espero poder ajudar da melhor forma possível. Sei do esforço que o Atlético fez para me trazer e espero corresponder da melhor forma possível", disse o zagueiro ao site oficial do clube.

Ainda que tenha iniciado a sua carreira nas categorias de base do Fluminense, Igor Rabello se profissionalizou pelo Botafogo, que em 2016 o emprestou ao Náutico. No total, ele disputou 111 partidas pelo clube de General Severiano, com seis gols marcados, sendo titular absoluto da zaga na última temporada.

Igor Rabello é o segundo reforço a chegar ao Atlético-MG para a zaga, sendo que o outro foi Réver, que estava no Flamengo e foi o capitão do time mineiro na conquista do título da Copa Libertadores em 2013. Para a temporada 2019, o time também contratou o lateral-direito Guga, do Avaí.

Além dos reforços, Leonardo Silva, que vai se aposentar ao fim do Campeonato Mineiro, Maidana, Matheus Mancini, Martin Rea e Matheus Stockl são os outros zagueiros à disposição do técnico Levir Culpi no Atlético-MG.

"Cheguei aqui e, de fora, a estrutura já dá uma expectativa muito boa. Um lugar que tem um hotel maravilhoso, sete, oito campos, academia maravilhosa e grandes profissionais. Só tem coisa para dar certo, então, a expectativa é ótima para representar o Atlético da melhor forma possível", completou Igor Rabello.