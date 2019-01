Fluminense oficializa contratações de Bruno Silva, Ezequiel e Matheus Ferraz

04/01/2019 | 19:39



O Fluminense oficializou nesta sexta-feira a chegada de três reforços para a temporada 2019. São o volante Bruno Silva, o lateral-direito Ezequiel e o zagueiro Matheus Ferraz. Os três atletas assinaram contrato de um ano com o clube das Laranjeiras.

A principal novidade foi Ezequiel, de 25 anos, que teve passagem pelo Braga, de Portugal, e pelo Oeste antes de se transferir para o Cruzeiro. Bruno Silva e Matheus Ferraz já estavam junto com o grupo na quinta-feira e, inclusive, participaram do primeiro treino do ano.

Bruno Silva e Ezequiel chegam ao Fluminense como parte da negociação que levou o volante Jadson a se transferir para o Cruzeiro, que também aceitou renovar o empréstimo de Digão ao clube carioca.

A negociação representa um retorno ao Rio para Bruno Silva, que se destacou no Botafogo em 2017, antes de ir para o Cruzeiro, onde foi reserva durante a maior parte da temporada 2018, assim como aconteceu com Ezequiel. Já Matheus Ferraz também estava em Belo Horizonte no ano passado, quando atuou pelo América Mineiro.

A diretoria do Fluminense deve anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Yony González, de 24 anos, que estava no Júnior Barranquilla. O atleta esteve nesta sexta-feira no CT, conheceu os demais jogadores e o técnico Fernando Diniz, além de ser submetido a exames médicos.

Yony González, que joga pelo lado direito do setor ofensivo, disputou 48 jogos no ano passado e marcou dez gols. Um deles foi na primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, que faturou o título da competição.