Do dgabc.com.br



04/01/2019 | 19:23



O cantor Marcelo Yuka, 53 anos, ex-baterista e fundador do grupo O Rappa, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e está internado em estado grave no hospital Quinta D''''Or, Zona Norte do Rio de Janeiro. A família confirmou as informações de que ele está em coma induzido e com quadro de infecção generaliza. Yuka, que ficou paraplégico após ser baleado em assalto em 2000, sofreu o primeiro AVC em agosto.