04/01/2019 | 19:04



Boas notícias para quem é mixer! Segundo o jornalista José Norberto Flesch, o grupo Little Mix virá para o Brasil ainda esse ano! Tudo indica que elas virão para compor a line-up do Rock In Rio 2019, mas tem mais...

Ainda de acordo com o repórter, os shows exclusivos e individuais do Little Mix no país não estão descartados. Só faltaria a definição de mais datas na América Latina para a confirmação das performances inéditas no Brasil. Legal, né?

O Rock In Rio 2019 tem como atrações confirmadas Anitta, Black Eyed Peas, Jessie J, Pink, Imagine Dragons e muitos outros.