Vasco goleia Carajás-PA de virada e lidera Grupo 27 da Copa São Paulo

04/01/2019 | 18:39



O Vasco chegou a dar um susto no seu torcedor, mas rapidamente se recuperou e estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória fácil sobre o modesto Carajás-PA por 4 a 1, no estádio Joaquim Moraes, em Taubaté.

Logo aos nove minutos, o Carajás-PA abriu o placar com Juninho. Mas o empate veio três minutos depois, através de Lucas Santos. Depois disso, só deu Vasco. Tiago Reis virou e Caio Lopes transformou a vitória em goleada ao marcar duas vezes.

A vitória deixa o Vasco na liderança do Grupo 27 devido ao saldo de gols, pois tem os mesmos três pontos do Taubaté, que ganhou do catarinense Tubarão por 2 a 1, na partida que abriu a rodada.

Outras duas partidas aconteceram nesta tarde. No Canindé, a Portuguesa venceu o Santo André, por 3 a 1, pelo Grupo 32. Em Mogi das Cruzes, sede do Grupo 25, União Mogi e São Caetano ficaram no empate sem gols.

Confira os jogos já encerrados nesta sexta-feira na Copa São Paulo:

13h45 - Taubaté-SP 2 x 1 Tubarão-SC

15h - Portuguesa 3 x 1 Santo André

16h - Vasco 4 x 1 Carajas-PA

16h15 - União Mogi-SP 0 x 0 São Caetano