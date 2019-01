Netlix estreia terceira temporada de 'Stranger Things' em julho

Do Diário do Grande ABC



06/01/2019



Os fãs da série Stranger Things tiveram notícia empolgante logo no primeiro dia de 2019. Por meio de sua conta nas redes sociais, a Netflix revelou, na terça-feira, a aguardada data de estreia da terceira temporada do seriado, agendada para ser colocada mundialmente em seu catálogo em 4 de julho. Um vídeo promocional no YouTube também foi postado on-line.

Considerada um dos carros-chefes da plataforma de streaming por conta de seu sucesso, a série reúne elementos culturais dos anos 1980 e mistura suspense e terror na jornada de grupo de crianças na pequena cidade de Indiana, nos Estados Unidos. Os novos episódios irão se passar durante o verão norte-americano de 1985.