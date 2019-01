Do Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 07:24



Cerca de 63,5% dos estudantes brasileiros com até 19 anos conseguiram completar o Ensino Médio no País em 2018. A conclusão do número foi obtida por meio de análise de informações do estudo Todos Pela Educação, com base na PnadC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Meta estabelecida pelos organizadores dos dados deseja que pelo menos 90% desses jovens tenham completado essa fase escolar ao fim de 2022.

Os dados também mostram que 24,2% dos jovens de 16 anos ainda não concluíram os estudos no Ensino Fundamental, sendo que 23% desses adolescentes já não estão mais na escola.