Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/01/2019 | 18:20



O São Caetano não saiu do 0 a 0 com o União Mogi na tarde desta sexta-feira, na estreia das equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo foi válido pelo Grupo 25, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Ainda por esta chave, o Santos entra em campo a partir das 19h desta sexta, contra o Sergipe-SE. O Peixe, inclusive, é o próximo adversário do Azulão, às 20h de segunda-feira, no mesmo local.