Heróis de diferentes 'aranhaversos' se reúnem em animação

Luís Felipe Soares



06/01/2019 | 07:05



O cinema já acompanhou duas sagas de Homem-Aranha no cinema, além de contar com terceira geração atual mais juvenil que começa a dar seus passos. O público viu aventuras, batalhas e dramas com o herói em carne e osso (e muitos efeitos visuais). A nova aposta de Hollywood sobre o personagem deixa de lado o mundo real para explorar seu potencial em desenho animado com Homem-Aranha no Aranhaverso, que chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira.

O longa-metragem, realizado pela Sony Pictures – sem parceria com a Marvel Studios –, abusa da criatividade em história inédita que nada tem a ver com o que já foi feito. As atenções se voltam para o adolescente Miles Morales, nascido na linha Ultimate dos quadrinhos e que é o super-herói de seu universo. Ele precisa entender melhor seus poderes especiais ao mesmo tempo em que precisa ajudar outros Aranhas, incluindo o tradicional Peter Parker, a Mulher-Aranha e até mesmo o cartunesco Porco-Aranha, a voltarem para seus mundos. Juntos, também terão que encontrar meio para impedir que o Rei do Crime destrua o Brooklyn, em Nova York.

O filme vai contra a ideia dos estúdios de colocar esse tipo de produção animada em DVDs e televisão, com grande aposta para realizar o que os críticos têm avaliado como o melhor filme do herói em mais de dez anos. Homem-Aranha no Aranhaverso está entre os pré-selecionados como melhor animação na premiação do Oscar 2019, com os finalistas sendo conhecidos no dia 22 e cuja cerimônia ocorre em 24 de fevereiro.