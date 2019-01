John Legend participa de documentário sobre R. Kelly e explica: Não vou defender um estuprador de crianças

04/01/2019 | 18:04



Na última quinta-feira, dia 3, foi ao ar nos Estados Unidos o documentário Surviving R. Kelly (Sobrevivendo a R. Kelly, em tradução livre), que evidencia os casos de abuso sexual contra o rapper. Um dos únicos famosos presentes na produção foi o cantor John Legend, que decidiu explicar sua participação em sua conta no Twitter. Ele escreveu:

Para todos que me dizem o quanto sou corajoso por aparecer no documentário, não sinto risco nenhum. Eu acredito nessas mulheres e não vou proteger um estuprador de crianças. Decisão simples.

Além de John, o documentário traz o ponto de vista de amigos e familiares de R. Kelly e, principalmente, das vítimas.

Desde os anos 2000 R. Kelly tem sido acusado de abuso sexual por diversas mulheres, várias menores de idade e com vídeos provando o ato. No documentário, Legend contou que a gravação circulou pelo meio artístico e o caso era conhecido por todos, mas mesmo assim o rapper nunca foi acusado legalmente.

Além do abuso sexual, o documentário também explora as situações em que R. Kelly manteve mulheres em cativeiro em sua casa nos Estados Unidos. As mulheres teriam que chamar Kelly de papai e fazer todas suas vontades, ou seriam punidas. Essas alegações nunca foram a julgamento.

Quando procurado pela revista People, a assessoria do rapper não quis se pronunciar sobre o documentário, mas, segundo o TMZ, o advogado de Kelly ameaçou processar o canal Lifetime caso o documentário fosse ao ar. E emissora respondeu, dizendo que iria continuar a evidenciar histórias de mulheres.