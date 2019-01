Hora da premiação

Vinícius Castelli



06/01/2019



Uma das principais premiações da televisão e do cinema dos Estados Unidos, o Golden Globes Awards (Globo de Ouro), que chega à sua 76ª edição, tem transmissão ao vivo hoje, a partir das 22h, pelo canal pago TNT. O evento, que abre as portas para a temporada 2019 de premiações – são 25 categorias no total –, terá na apresentação os atores Andy Samberg e Sandra Oh.

Entre os participantes, quem se destaca é o longa Vice, protagonizado por Christian Bale, que lidera as indicações, concorrendo a seis premiações, incluindo melhor filme – musical ou comédia, e melhor ator de filme drama. Para a obra de Adam Mckay, Bale engordou cerca de 18 quilos para encarnar o ex-vice presidente dos Estados Unidos Dick Cheney.

Outro filme que está no topo da concorrência de hoje é Nasce Uma Estrela, estrelado pela cantora pop Lady Gaga e Bradley Cooper – que assina a direção de longa pela primeira vez. A obra, destaque em 2018, conta a história da garçonete Ally, aspirante a cantora, e astro decadente. Também concorrem a cinco premiações os filmes A Favorita, estrelado por Emma Stone, e Green Book – O Guia, com Viggo Mortensen.

Na categoria melhor filme em língua estrangeira, Roma, dirigido por Alfonso Cuaron (Gravidade), é uma das apostas. A produção da Netflix concorre ainda por melhor roteiro e melhor diretor em filme.



TELEVISÃO

Nas produções para televisão a disputa também é boa. Na categoria melhor ator em série limitada ou filme para TV estão na ‘briga’ nomes como Antonio Banderas (Genius), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Daniel Brühl (The Alienist), Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace) e Hugh Grant (A Very English Scandal).

Entre as mulheres, na mesma categoria, disputam Amy Adams (Sharp Objects), Patricia Arquette (Escape At Dannemora), Connie Britton (Dirty John), Laura Dern (O Conto) e Regina King (7 Seconds).



HOMENAGEM

Aos 85 anos, a atriz e apresentadora Carol Burnett será a grande homenageada da cerimônia. Ela marcou época como a primeira mulher a ter programa de esquetes na TV norte-americana, o The Carol Burnett Show, nos anos 1960. O Globo de Ouro premiará anualmente alguém que tenha realizado contribuição extraordinária para a televisão à frente ou atrás das câmeras com o troféu Carol Burnett Award, dado este ano à quem o inspirou.

ALGUNS INDICADOS

MELHOR ATRIZ DE SÉRIE DE DRAMA

Caitriona Balfe (Outlander)

Elisabeth Moss

(The Handmaid’s Tale)

Sandra Oh (Killing Eve)

Julia Roberts (Homecoming)

Keri Russell (The Americans)

MELHOR ATOR DE FILME DE DRAMA

Christian Bale (Vice)

Lin-Manuel Miranda (O Retorno de Mary Poppins)

Viggo Mortensen (Green Book –

O Guia)

Robert Redford (The Old Man and the Gun)

John C. Reilly (Stan & Ollie)

MELHOR FILME DE DRAMA

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

MELHOR ANIMAÇÃO

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Mirai

WiFi Ralph

Homem-Aranha no Aranhaverso