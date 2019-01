Doria diz ter certeza de que bancada do PSDB vai votar em Rodrigo Maia

04/01/2019 | 13:13



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disseram que não trataram da eleição à Presidência da Casa no encontro que tiveram nesta sexta-feira, 4. O tucano adiantou, no entanto, que apoia a recondução de Maia e que a bancada federal do partido deve apoiá-lo majoritariamente.

"Eu, como governador do Estado, sou favorável à recondução de Maia para a Presidência da Câmara e posso adiantar que a bancada federal do PSDB, majoritariamente, deverá votar em Maia", disse o tucano que, no entanto, salientou que a orientação deve ser do partido, presidido por Geraldo Alckmin.

Segundo Maia, a reunião entre os dois foi de caráter institucional e já estava agendada, uma vez que o parlamentar não pôde acompanhar a posse de Doria por estar no Rio. O parlamentar do DEM disse ainda que vai ligar, "nos próximos dias", a Alckmin.

Caso o apoio do PSDB se concretize, Maia poderá ter ao menos 174 votos. PSL, PRB e PSD já anunciaram apoio à recondução do atual presidente da Câmara.

O encontro também reforça a aproximação entre os dois políticos que, em novembro, depois da eleição, já haviam se encontrado, em São Paulo. Tucano com o cargo de maior expressão dentro do partido, o governador quer ganhar o controle do partido, hoje formalmente nas mãos de Geraldo Alckmin. Para isso, ele conta com o apoio dos demais governadores da legenda, Eduardo Leite (RS) e Reinaldo Azambuja (MS).