Giovanna Ewbank posa com Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Izabel Goulart: Quarteto Fantástico

04/01/2019 | 13:07



Giovanna Ewbank teve um 2018 incrível! Além de fazer grande sucesso com o seu canal no YouTube em que revela curiosidades sobre a sua vida pessoal e também entrevista diversas celebridades, ela constantemente foi vista compartilhando momentos divertidos acompanhada da família e de amigos famosos. Sendo assim, a passagem do final de 2018 para o início de 2019 da atriz não poderia ter sido outro, se não celebrando muito com pessoas queridas por ela.

Na última sexta-feira, dia 4, a youtuber postou uma foto no Instagram em que estava acompanhada pela atriz Bruna Marquezine, a modelo Izabel Goulart e a cantora Manu Gavassi. Na legenda, Gioh, como é apelidada, declarou:

Amo meu quarteto fantástico.

As quatro amigas foram a uma festa organizada por uma pousada da região na última quarta-feira, dia 2, e se divertiram bastante dançando com as músicas tocadas pelo badalado DJ Felipe Mar que comandou uma das picapes de som.

Bruno Gagliasso e a esposa são donos de uma pousada na ilha que, não raro, possui como hóspedes celebridades, como por exemplo, Bruna Marquezine, que estaria com um novo affair, Gian Luca Ewbank, irmão de Gioh, e tio de Titi.