04/01/2019 | 13:07



Michel Teló é um dos caras mais família da música brasileira e não deixa de falar dos filhos em lugar algum! O sertanejo foi um dos convidados do Encontro com Fátima Bernardes dessa sexta-feira, dia 4, e revelou que apesar Melinda ter dois anos de idade e Teodoro ter um ano, ele e a esposa, Thais Fersoza, não conversam com as crianças como se elas fossem bebês:

- Nosso maior desafio é prepará-los para esse mundão. Conversamos com a Melinda de igual para igual, não falamos como bebê. A Thais falou disso em uma reportagem recentemente. Dialogamos e Melinda entende.

O cantor ainda contou que se emociona quando tem de ficar longe da família:

- Eu chego em casa chorando e saio de casa chorando.