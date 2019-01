Clipe de Beyoncé e Jay Z faz com que museu da França quebre o recorde de visitações

04/01/2019 | 13:07



Tudo o que Beyoncé e Jay Z tocam vira ouro! E aqui está mais uma prova. Ao lançarem de surpresa o clipe de Apes**t em junho do ano passado, o casal ajudou a aumentar o número de visitantes ao museu do Louvre, localizado em Paris, na França. O vídeo foi feito dentro do museu e mostra o casal em lindos figurinos e fazendo coreografias impressionantes em frente à obras famosas.

Segundo informações do The Guardian, o Louvre quebrou o recorde de venda de ingressos, sendo que mais de dez milhões de pessoas passaram por lá em 2018. As dez milhões e 200 pessoas que estiveram no histórico local marcam o aumento de 25% nas visitas - que foram incentivadas após o clipe de Bey e Jay. O número bateu o último recorde, de 2012, quando nove milhões e 700 mil visitantes estiveram no Louvre.

A maioria dos visitantes, mais da metade, são pessoas de menos de 30 anos de idade. E o próprio diretor do museu, Jean-Luc Martinez, credita o sucesso ao casal:

- Está claro que 2018 foi um ano marcante para a reputação internacional do Louvre. O vídeo de Beyoncé (...) garantiu que o Louvre fosse falado ao redor do mundo e uma das consequências disso é o espetacular aumento no número de visitantes no ano passado.

É só para quem pode, não é mesmo?