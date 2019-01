Vasco anuncia contratações de Cláudio Winck e do paraguaio Raúl Cáceres

04/01/2019 | 12:26



A diretoria do Vasco anunciou nesta sexta-feira mais dois reforços para a nova temporada. O clube contratou dois laterais-direitos, Cláudio Winck e o paraguaio Raúl Cáceres, que estava no Cerro Porteño. Mais dois novos contratados podem ser anunciados até o fim do dia, o volante Fellipe Bastos e o meia Yan Sasse.

Revelado pelo Grêmio, Cláudio Winck se destacou com a camisa do Internacional, time que ainda detém parte dos seus direitos. Aos 24 anos, ele chega ao clube carioca vindo do Sport, time para o qual estava emprestado na temporada passada. Também por empréstimo, já defendeu o Verona, da Itália, e a Chapecoense.

Poucas horas depois, o clube de São Januário confirmou o acerto também com Raúl Cáceres. Curiosamente, ele vai disputar posição com Winck. O paraguaio é mais experiente. Tem 27 anos e já vestiu as cores do Olimpia, clube que o revelou, do Sportivo Carapeguá e do Sol de América, todos paraguaios.

Ele defendia o Cerro Porteño desde 2016. Pela seleção paraguaia, ele recebeu convocações na base, mas nunca teve chance na equipe principal. Chegou a ser chamado inicialmente para a Copa América Centenário, mas foi cortado da relação final.

O Vasco pode confirmar ainda nesta sexta as contratações de Fellipe Bastos e Yan Sasse. Ambos só dependem de aprovação nos exames médicos para assinarem contratos e serem anunciados oficialmente.

Na quinta, o clube já havia anunciado os reforços do lateral-esquerdo Danilo Barcelos e do meia Bruno César. Outro reforço confirmado é o atacante Ribamar. Se Bastos e Sasse forem confirmados, o Vasco já somará sete reforços para a temporada 2019.