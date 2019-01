Flu renova com Digão e está perto de confirmar colombiano Yony González

04/01/2019 | 12:06



A sexta-feira começou com novidades no Fluminense. A diretoria anunciou a renovação do contrato do zagueiro Digão e está perto de confirmar o acerto com o meia-atacante colombiano Yony González, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã.

O primeiro anúncio do dia foi a renovação de Digão. O zagueiro renovou por mais uma temporada. O acerto já era dado como certo desde quinta, quando jogador se reapresentou normalmente ao clube para dar início à pré-temporada.

Digão foi revelado na base do Fluminense, em Xerém, mas pertence ao Cruzeiro. Ele fez seu retorno ao time carioca na metade de 2018 e agora renovou seu vínculo por empréstimo até o final deste ano.

Um dos líderes do elenco atual do Flu, Digão foi um dos poucos destaques da equipe na temporada 2018, em que a equipe exibiu fracas performances e correu risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Também nesta manhã, Yony González desembarcou na capital fluminense. Ele deve fazer exames médicos nesta sexta e pode assinar contrato até o fim do dia. O jogador de 24 anos deve acertar vínculo de um ano, sem custos para o Flu porque o contrato dele com o Junior Barranquilla já chegou ao fim.

Revelado pelo Envigado, ele defendia o time de Barranquilla desde 2016. E, no futebol brasileiro, espera se destacar para ganhar suas primeiras chances na seleção da Colômbia.