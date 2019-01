Ticiane Pinheiro celebra barriguinha saliente e brinca: 'Não tenho mais roupa!'

04/01/2019 | 12:04



Ticiane Pinheiro anunciou sua segunda gravidez bem na virada do ano! A apresentadora, que está grávida de César Tralli, agora tem curtido cada segundo dessa gestação e divide momentos especiais com seus seguidores por meio das redes. Dessa vez, em seu Stories, ela indicou que estava chegando aos estúdios da Record para participar de mais um Hoje em Dia.

Ao fazer vídeos nos bastidores, quando estava testando seu figurino para a atração, as designers presentes ficaram surpresas com a barriguinha de Tici, que já começou a crescer! A própria apresentadora comemorou:

- Gente, olha o tamanho da minha barriga hoje! Eu não tenho mais roupa!, disse, brincando que comeu um abacate inteiro na última quinta-feira, dia 3, e por isso sua barriga parecia maior e mais durinha.

Uma das figurinistas ainda demonstrou surpresa:

- Mas é sério, foi de ontem pra hoje (o crescimento)!

Muito fofa, né?

Ela é mamãe de Rafinha Justus, de seu casamento anterior, com Roberto Justus, e anunciou que só sua primogênita vai ficar sabendo do sexo do bebê!