Viagem na web

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 07:00



O fliperama de Litwak é o lugar que Ralph mais adora, com seu jogo, reconhecimento do trabalho e a oportunidade de ver Vanellope sempre que pode no fim do serviço. Depois das confusões mostradas no longa-metragem Detona Ralph (2012), o protagonista conseguiu ter a vida que tanto desejava. Mas esse pequeno mundo virtual não parece suficiente legal para a melhor amiga, cansada da mesmisse.

É a busca por novidades, informações e autoconhecimento que movimenta a garotinha e leva o simpático vilão para dentro das possibilidades praticamente sem fim da internet em WiFi Ralph, já em cartaz nos cinemas brasileiros desde quinta-feira. A dupla precisa arrumar maneira de consertar o videogame de Vanellope, o Corrida Doce, e a peça está disponível em um site, sem que qualquer um dos dois imagine como se chega até ela e de que forma podem adquirí-la.

A ideia do estúdio Disney/Pixar é tentar mostrar nas telas como funciona o universo on-line ocidental, formado por idas e vindas de bytes, grandes prédios que representam as redes sociais (a exemplo de Facebook e Twitter), complexos que remetem a serviços gigantescos (como Google e Amazon) e a navegação dos usuários por tudo isso – incluindo o contato com spams que aparecem para atrapalhar o passeio. Até mesmo um personagem sabe-tudo aparece para responder possíveis dúvidas. Uma das sacadas mais engraçadas fica por conta do sucesso momentâneo do protagonista em página de vídeos.

Entre risadas, fugas e momentos mais dramáticos, Ralph precisa perceber que seu objetivo pode não ser o mesmo que o da bugada pilota. Ele deve refletir e imaginar que nem sempre precisam estar juntos para serem amigos e que mudanças são inevitáveis na vida de qualquer pessoa – mesmo dentro de ambiente virtual. A presença da durona Shank é essencial para a nova dinâmica da relação entre os dois.

WiFi Ralph brinca com os elementos da internet e também alerta para certos perigos de navegação na web, incluindo a existência de parte mais sombria sem supervisão adequada, a busca desenfreada por likes nas postagens e os diversos comentários cruéis.

Vanellope encontra com as princesas

Um dos momentos mais especiais de WiFi Ralph ocorre quando Vanellope fica frente a frente com as princesas do universo Disney. Ela precisa convencer o grupo de que também faz parte da realeza por ser da monarquia dentro da história do jogo Corrida Doce.

Todas realizam encontros com fãs que acessam o portal do estúdio na internet. Enquanto não estão com os visitantes, ficam reunidas em quarto tentando descansar. A chegada da invasora inicia série de piadas sobre as características do grupo, como o fato de o público achar de que tudo se resolveu na vida delas depois que um homem apareceu em seus caminhos.

Ao contrário de figuras como Aurora (A Bela Adormecida), Jasmine (Aladdin), Tiana (A Princesa e o Sapo) e Elsa (Frozen – Uma Aventura Congelante), Vanellope não gosta de usar vestidos e prefere moletom. A garotinha tenta explicar toda sua situação de dentro da web e as novas amigas não entendem como a história é contada sem performance musical.

Dicas de segurança na internet

- Nunca forneça nome, endereço, número de telefone, senhas, nome do seu colégio ou fotos sem a autorização dos pais ou responsáveis; se alguém pedir essas informações, conte a um adulto;

- Peça para um adulto verificar a configuração de privacidade das suas plataformas de mídias sociais para que apenas as pessoas autorizadas possam ver o que você posta;

- Não baixe ou instale nada no seu computador, tablet ou celular sem antes falar com seus pais ou responsáveis para autorização;

- Não fale com estranhos on-line, exclua solicitações de amizade de desconhecidos, não permita que estranhos te sigam em redes sociais e nunca se encontre com alguém que você conheceu na internet; se alguém insistir, conte a um adulto próximo;

- Nunca use sobrenome ou data de nascimento ao criar login de usuário em alguma plataforma;

- Não compre nada on-line (mesmo se for algo muito legal) sem

a autorização dos pais ou responsáveis;

- Não responda mensagens, e-mails ou posts que sejam ofensivos ou que contenham ameaças; se sentir que estão fazendo bullying com você na internet ou se algo te incomodar, converse

com um adulto responsável sobre o caso.