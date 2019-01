Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



06/01/2019 | 07:00



A temporada de 2019 acaba de começar e os estudantes que estão de férias podem encontrar atividades diferenciadas na agenda montada pela Sabina – Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá. Tel.: 4422-2001), em Santo André, para este mês. O complexo, que reúne ações diversas com o objetivo de ensinar os pequenos visitantes de maneira prazerosa e lúdica, está com programação especial para diversos gostos e sobre temas distintos.

Grande parte da ideia é fazer com que as crianças se divirtam ao entrar em contato com conceitos científicos que são colocados em prática no dia a dia. As oficinas ocorrem nos dias de semana, com sessões na parte da manhã e no período da tarde. Entre as opções estão a interação entre o gelo e o sal, o potencial da batata em conduzir eletricidade, a fabricação de uma bússola e as brincadeiras ocasionadas pela presença de gotas coloridas de corante no leite.

O Planetário e Cinedome Johannes Kepler, localizado dentro da Sabina, também entra no ritmo das férias escolares de verão com sessões extras (duração de cerca de 40 minutos). Hoje, às 11h, por exemplo, o espetáculo Espiando o Céu faz o público observar objetos celestes no espaço. Já às 15h é a vez de Extrassolares, viagem por planetas e constelações. Detalhe que o acesso à atração conta com taxa extra no ingresso dos visitantes.

A agenda de férias da Sabina ocorre até dia 27, com horário de atendimento ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 17h30. Os ingressos custam de R$ 10 (meia) a R$ 20, sendo que a bilheteria só aceita dinheiro. Gratuidade para alunos e professores das escolas municipais de Santo André, crianças até 5 anos e pessoas com deficiência. Todas as atrações podem ser vistas na página do local no site da Prefeitura (www.santoandre.sp.gov.br).