Por que devemos comer verdura?

As verduras, plantas e folhas comestíveis (como alface, couve e rúcula) são alimentos naturais responsáveis por fornecer combinação importante de vitaminas e minerais. Esses são elementos necessários para a manutenção da saúde do corpo humano e prevenção de possíveis doenças, deixando seus consumidores mais saudáveis.

Isso se aplica também aos legumes, os frutos salgados que fazem parte do grupo das leguminosas, a exemplo de batata, abobrinha, beringela e cenoura. A maior diferença entre verduras e legumes está em suas partes comestíveis, sendo que, no primeiro caso, tratam-se das folhas e flores, com os frutos e sementes sendo as áreas comestíveis do segundo item.

Ambos são importantes para o bom funcionamento do organismo. Entre suas ajudas estão a melhora da imunidade, ou seja, o preparo do corpo para combater agentes patológicos (que deixam as pessoas doentes). Cada um desses alimentos, junto com as frutas, contém particularidades de nutrientes, sendo necessário manter seu consumo equilibrado. Não é necessário gostar de tudo, mas, sim, encontrar dentro de cada grupo opções que se goste e consumí-los de forma regular e consistente nas refeições.

Verduras, legumes e frutas são ricos em água, indispensável e presente em todo nosso organismo. Além de hidratar os órgãos, auxilia em funções como digestão e circulação. Esses alimentos também fornecem fibras, importantes para a saciedade, funcionamento do intestino, controle do colesterol (lipídio produzido por todas as células de vertebrados e cujo nível elevado está relacionado a doenças cardiovasculares) e dos níveis de açúcar no sangue.

As verduras podem ser consumidas cruas ou cozidas, dependendo do tipo em questão. Não dá para cozinhar o alface, assim como não é recomendável comer um chuchu cru. Já a escarola pode ser consumida das duas formas, mesmo sendo uma folha, assim como o alface. O importante é estar atento ao preparo, sempre levando em conta a higienização do alimento.

