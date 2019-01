São Caetano desafia time da casa em Mogi das Cruzes

do Diário do Grande ABC



04/01/2019 | 07:00



O São Caetano estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior hoje, às 16h15, quando desafia o União Mogi, anfitrião do Grupo 25. E o técnico Márcio Griggio, pela quarta vez no comando do time, espera por um triunfo para tirar a ansiedade inicial.

“Temos tudo para fazer uma boa competição, e uma vitória na estreia nos oferece tranquilidade. Vamos jogar com cautela para que as coisas possam acontecer da melhor maneira”, afirmou o treinador, que falou um pouco sobre os 25 escolhidos para compor o elenco azulino na competição. “Nossa equipe não possui um craque, mas sim um grupo muito forte. A cada jogo um jogador poderá se destacar. Claro que o fator psicológico influencia muito, porém, espero que os nossos atletas possam se sobressair até para demonstrar o bom trabalho que está sendo feito.”

No outro jogo do grupo, o Santos enfrenta o Sergipe, às 19h de hoje.