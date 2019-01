Santo André pega a Portuguesa e tenta minimizar pouco tempo com técnico

Anderson Fattori



04/01/2019 | 07:00



O Santo André está pronto para estrear na Copa São Paulo. Além de desafiar a Portuguesa, hoje, às 15h, no Estádio do Canindé, em São Paulo, o time terá de lidar com o pouco tempo de trabalho do técnico Fernando da Silva, que assumiu a equipe no início de dezembro. A outra partida do Grupo 32 será entre Paraná e Volta Redonda, às 17h15.

O treinador, que comandou o Mauá FC na Segundona do Paulista de 2018, espera que os jogadores tenham conseguido assimilar sua filosofia. “Espero que os atletas coloquem em prática tudo o que passamos para eles. Estou completando um mês de clube e diariamente tentando colocar o nosso método de trabalho”, comentou Fernando.

Para o treinador, a vontade pode fazer a diferença. “Vamos jogar contra o anfitrião. Futebol está muito nivelado e quem tiver mais vontade leva vantagem”, destaca.