Água Santa aplica goleada sobre o Jacobina com dois de Lucas Carvalho

do Diário do Grande ABC



04/01/2019 | 07:00



Lucas Carvalho foi destaque na vitória do Água Santa sobre o Jacobina-BA, ontem à tarde, na estreia das equipes pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em duelo quente no Estádio do Inamar – a temperatura ultrapassava os 30ºC –, o Netuno aplicou 4 a 1 sobre o time baiano, pelo Grupo 29.

O Água Santa abriu o placar aos 21 minutos, com Lucas Carvalho. Antes do intervalo, aos 43, o time diademense ampliou com o xará Lucas Porfirio. Já na segunda etapa, logo aos cinco, Lucas Carvalho fez o terceiro, enquanto Richard, aos 25, marcou o quarto. João Paulo, aos 48, descontou para o Jacobina.

No outro jogo da chave, o Atlético-MG venceu o Aquidauanense-MS por 2 a 0. Este resultado deixou o Netuno na liderança da chave – com os mesmos três pontos do Galo –, mas saldo de gols superior (três a dois).