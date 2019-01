Unidade do Bom Prato de S.Bernardo terá jantar

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



04/01/2019 | 07:00



Previsto para ser inaugurado no dia 10, o Bom Prato de São Bernardo será o primeiro restaurante da rede na região – e o segundo do Estado – a oferecer jantar aos frequentadores. A informação foi confirmada ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) após vistoria no equipamento.

Segundo o chefe do Executivo, o acordo para expansão do atendimento ao público foi firmado junto ao governador João Doria (PSDB) com a intenção de tornar a unidade do município modelo para toda rede de São Paulo. “Será o primeiro restaurante intitulado pela atual gestão estadual como dia e noite, onde serão servidas as três refeições completas, medida que é resultado da boa parceria que temos com o nosso governador.”

O diferencial do Bom Prato de São Bernardo, que terá ainda nova comunicação visual, segundo Morando, deve-se às características do local onde o restaurante foi erguido, em área de 650 mil m² ociosa, anexa ao Poupatempo, no Centro da cidade. Além de possuir uma população flutuante devido à alta concentração de comércios, a região tem grande presença de moradores em situação vulnerável. Atualmente, apenas a unidade de Campos Elíseos, na Capital, dispõe de refeições no jantar.

Com a medida, o restaurante popular terá capacidade para servir 1.500 almoços, por R$ 1, e 300 cafés da manhã, a custo de R$ 0,50. A quantidade de jantares está sendo definida pelo Estado, porém, a expectativa é a de que sejam disponibilizadas de 400 a 500 refeições diárias ao custo de R$ 1.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h, no café da manhã; das 10h30 às 14h, no almoço; e das 17h30 às 19h, no jantar. As refeições passarão por controle diário do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

“Iniciamos o ano garantindo a todos os moradores da cidade, principalmente o público mais vulnerável, o direito a uma alimentação de qualidade a baixo custo. Após anos de omissão das gestões anteriores, nos sentimos com a missão cumprida, sabendo que o cidadão terá três refeições diárias”, destacou Morando, ao citar ainda o apoio do atual governador. “Já no início de sua gestão, Doria mostra que as pessoas mais humildes serão prioridade em suas ações.”

Em obras desde agosto do ano passado, o equipamento recebe nesta semana intervenções de acabamento, como instalação de mesas e comunicação visual. O restaurante será gerenciado pelo Crami (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância), entidade vencedora de chamamento público promovido pelo governo do Estado.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 4,1 milhões na construção do equipamento – sendo R$ 2,2 milhões do governo estadual e outro R$ 1,9 milhão de contrapartida do município.