Quatro cidades finalizam compra de uniformes

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



04/01/2019 | 07:00



A cerca de um mês para o início do ano letivo – previsto para os dias 4 e 7 de fevereiro –, quatro municípios do Grande ABC prometem entregar os kits de uniformes escolares destinados a alunos da rede municipal de ensino nas próximas semanas. A estimativa é a de que pelo menos 140 mil estudantes sejam beneficiados com a medida em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires. As demais cidades não retornaram aos contatos do Diário.

Após mães enfrentarem atraso de até cinco meses na entrega das peças em 2017 sob justificativa de problemas herdados das gestões anteriores, municípios afirmam terem antecipado em até um ano o processo de compra dos kits na tentativa de evitar novos transtornos.

É o caso de Santo André, que abriu o processo licitatório no início de 2018 e fez a assinatura da ordem de fornecimento dos itens no mês passado com prazo de 60 dias para a entrega das peças. Na ocasião, foram adquiridos aproximadamente 26 mil kits de uniforme. Para tanto, está previsto investimento de aproximadamente R$ 12,8 milhões.

Em São Bernardo, a entrega das peças para 82 mil alunos da rede municipal também está confirmada para o primeiro dia de aula, agendado para o dia 5 de fevereiro. Para aquisição das vestimentas, foram utilizadas quatro diferentes atas de serviços, todas já encerradas, com modelo de compra pelo menor preço. A Prefeitura não divulgou os valores gastos nos certames.

No caso de Ribeirão Pires, a compra das peças ocorreu por meio de processos licitatórios realizados nos últimos anos. Será destinado cerca de R$ 1,8 milhão para aquisição dos kits, que devem ser entregues nas primeiras semanas do ano letivo. As aulas terão início no dia 4 de fevereiro.

Com modelo diferente de compra, a Prefeitura de São Caetano é outra cidade que garante a entrega das peças nas próximas semanas. Assim como ocorreu no ano passado, a administração municipal fornecerá o valor de aquisição diretamente para os pais ou responsáveis dos alunos. O valor será de R$ 210. O benefício deverá ser utilizado para obter kit composto por sete peças. As compras devem ser feitas em confecções autorizadas pela Prefeitura. As empresas iniciaram nesta semana a produção das vestimentas. Cerca de 21 mil alunos serão beneficiados com a medida.

Mães e comerciantes ouvidos pela equipe do Diário celebraram a garantia dada pelas prefeituras. Em Santo André, a dona de casa Tamires Farias da Silva, 22 anos, aguarda com ansiedade a entrega do primeiro kit ao filho Arthur, 4 anos. “É o primeiro ano dele na rede e já estava quebrando a cabeça para saber se iria precisar tirar do meu bolso o valor do uniforme”, revelou.

Em São Caetano, comerciantes celebram os recursos que devem ser injetados nas confecções locais. “Nossa meta este ano é dobrar a produção”, disse Katia Aparecida Ferreira, sócia de confecção autorizada pela Prefeitura a fornecer uniforme.