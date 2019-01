Botafogo tropeça na estreia e fica no empate com o Horizonte na Copa São Paulo

03/01/2019 | 20:37



A zebra quase deu as caras pela primeira vez na 50.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início da noite desta quinta-feira. Na cidade de Franca, o Botafogo-RJ marcou nos minutos finais e escapou de estrear com derrota para o Horizonte-CE, ficando no 1 a 1.

Apesar de ter criado inúmeras chances, o Botafogo viu o Horizonte abrir o placar aos 24 minutos com Vinícius. Quando parecia que a derrota era certa, o time carioca conseguiu o empate através de Rhuan aos 41. A primeira rodada do Grupo 9 será completada com o duelo entre Francana e Cuiabá.

Já a Chapecoense até que saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu para São José-RS, por 2 a 1, em Penápolis, que é a sede do Grupo 2. Outros times paulistas também se deram bem. Oeste, Velo Clube e Rio Claro estrearam com vitórias sobre Lagarto-SE, Marília-MA e Criciúma, respectivamente.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

13h45

Andradina-SP 1 x 1 Ponte Preta

Vocem-SP 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Osvaldo Cruz-SP 1 x 1 Mirassol-SP

Votuporanguense-SP 1 x 0 Batatais-SP

Taquaritinga-SP 1 x 1 Guarani

Jaguariúna-SP 0 x 3 Trindade-GO

Itapirense-SP 1 x 3 Botafogo-SP

Primavera-SP 3 x 0 Sertãozinho-SP

Desportivo Brasil-SP 1 x 0 Uberlândia

EC São Bernardo 3 x 0 CSA

Elosport-SP 0 x 0 Taboão da Serra-SP

Flamengo-SP 2 x 0 Madureira-RJ

Manthiqueira-SP 3 x 2 Bragantino

Água Santa-SP 4 x 1 Jacobina-BA

Juventus-SP 1 x 0 América-RN

Nacional-SP 1 x 0 Santa Cruz-PE

14h45

Penapolense-SP 1 x 1 Rio Preto-SP

16 horas

Ceará 2 x 1 Ceilândia-DF

Cruzeiro 3 x 0 Babaçu-MA

Sport 2 x 0 Sports-AL

Atlético-GO 0 x 0 Legião-DF

Internacional 4 x 0 Trem-AP

Bahia 3 x 1 Boavista-RJ

Flamengo 4 x 0 River-PI

Figueirense 4 x 0 CRB

Fortaleza 2 x 0 Queimadense-PB

Remo 1 x 0 Visão Celeste-RN

ABC 1 x 3 São Bernardo-SP

Londrina 1 x 1 Confiança-SE

Coritiba 3 x 2 Guarulhos-SP

Juventude 1 x 0 Real-RO

Atlético-MG 2 x 0 Aquidauanense-MS

Avaí 7 x 0 Inter de Limeira-SP

Goiás 5 x 0 São Bento-SP

16h45

Oeste-SP 1 x 0 Lagarto-SE

Velo Clube-SP 3 x 1 Marília-MA

17h

Chapecoense 1 x 2 São José-RS

17h45

São Carlos-SP 2 x 1 Criciúma

18h

Botafogo 1 x 1 Horizonte-CE