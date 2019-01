Em entrevista para a TV, Bolsonaro fala sobre reforma da previdência

Do dgabc.com.br



03/01/2019 | 20:23



O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu a primeira entrevista exclusiva após a posse. A sabatina foi transmitida pelo SBT na noite desta quinta-feira (3), no jornal SBT Brasil.

Entre os vários assuntos abordados, Bolsonaro disse que estuda projeto para acabar com a Justiça do Trabalho. De acordo com ele, basta haver clima para a ideia ir adiante. O presidente acredita que a mão de obra no Brasil é muito cara, embora o empregado, segundo ele, ganhe pouco. "É pouco pra quem recebe e muito pra quem paga. Devemos modificar isso aí. Alguém ganha R$ 1.000 por mês e o patrão, na verdade, está gastando R$ 2.000.”

Bolsonaro também falou sobre a previdência. Ele defende aprovar reformas com as idades mínimas de 57 anos para mulheres e 62 para homens.