Cruzeiro multa Arrascaeta, renova com Thiago Neves e diz que Dedé é inegociável

03/01/2019 | 20:28



Foi muito intenso o primeiro dia da temporada para o Cruzeiro. Na reapresentação dos jogadores para o início dos trabalhos no ano, o personagem foi Itair Machado, o vice-presidente de futebol. Em entrevista coletiva, visivelmente nervoso, o dirigente esclareceu a situação de vários de seus principais jogadores, que interessam a outros clubes.

Thiago Neves foi o primeiro jogador citado. Ele explicou que as negociações com o Grêmio estão encerradas e o meia teve o seu contrato ampliado. "Fizemos e recebemos propostas do Grêmio. O Luan chegou a entrar no negócio, por empréstimo, mas depois a negociação ficou apenas com dinheiro. Como não houve acordo, o contrato dele foi renovado na quarta-feira à noite até 2020. E se ele jogar 42 partidas em 2020, o contrato é automaticamente renovado até 2021", disse Itair.

Sobre Dedé, o dirigente mineiro disse que dois diretores do Flamengo fizeram propostas por telefone, mas a única maneira de o zagueiro sair do Cruzeiro é, segundo Itair, com o pagamento do valor da multa rescisória que é de R$ 330 milhões. "O Dedé é inegociável", assegurou o dirigente.

Mas o que mais irritou o vice-presidente cruzeirense foi o caso do meia uruguaio Arrascaeta. Segundo Itair, o jogador foi impedido por seu procurador de se apresentar nesta quinta-feira, pois possui uma proposta do Flamengo.

"Ninguém do Flamengo falou sobre o Arrascaeta com o Cruzeiro. O procurador disse que a proposta de salário é o triplo do que o Arrascaeta ganha no Cruzeiro. Lógico que isso balança a cabeça do jogador. Mas se trata de uma proposta de boca. Como ele (Arrascaeta) não se apresentou, será multado", disse o dirigente, lembrando que o contrato do uruguaio é válido até 31 de dezembro de 2021.

Ao contrário do que pensa sobre Dedé, Itair admitiu que está aberto para negociar Arrascaeta. "Vai ser do jeito que o Cruzeiro quiser, mas poderemos pensar, caso apareça uma boa proposta", admitiu o dirigente.