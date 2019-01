City encerra invencibilidade do Liverpool e diminui distância para 4 pontos

03/01/2019 | 20:10



A briga pelo título do Campeonato Inglês está aberta. Nesta quinta-feira, em um duelo de alto nível, o Manchester City aproveitou o fator casa e derrotou o Liverpool por 2 a 1, pela 21ª rodada, encerrando a invencibilidade do adversário, além de ter diminuído a desvantagem na classificação.

O Liverpool continua na liderança do Inglês, mas parou nos 54 pontos com a sua primeira derrota na competição. E agora o Manchester City está a apenas quatro, com 50, vivo na briga pelo título nacional, que também tem o Tottenham, com 48 pontos, com chances.

Em uma partida que envolveu dois dos mais ofensivos times do mundo, o primeiro tempo foi mais truncado e violento do que poderia se imaginar. Foram quatro cartões amarelos e poucas chances de gol. E a primeira e principal delas foi do Liverpool, que dominou o começo do confronto. Em uma jogada que envolveu o seu poderoso trio ofensivo, aos 17 minutos, Firmino passou de calcanhar para Salah, que acionou Mané. Ele bateu cruzado e acertou a trave. E no rebote, Stones acertou Ederson, quase marcando contra, mas contando com a sorte, pois a bola não entrou por muito pouco.

E quem marcou foi o Manchester City, com o maior artilheiro da sua história: Agüero. Aos 40 minutos, Bernardo Silva cruzou e o argentino chutou forte quando parecia estar sem ângulo para marcar, com a bola entrando no canto superior direito da meta defendida por Alisson.

O gol do Manchester City tornou a partida bem mais movimentada, com alternativas e oportunidades no segundo tempo. E o Liverpool conseguiu chegar ao empate aos 19 minutos em uma bela jogada. Arnold cruzou da direita, Robertson, nas costas de Danilo, escorou para o meio e o brasileiro Roberto Firmino cabeceou para as redes.

Só que o gol do Liverpool não desanimou o Manchester City, que respondeu quase imediatamente. E o time conseguiu o gol da sua importante vitória aos 28 minutos. Sterling rolou para Sané, que bateu cruzado. A bola acertou a trave antes de entrar do outro lado da meta.

Após o gol do Manchester City, a partida ficou ainda mais emocionante. O Liverpool se lançou completamente ao ataque e criou várias chances de gol, mas parou em Ederson. O time da casa também teve a chance de marcar o terceiro gol, mas falhou nas finalizações e viu Alisson fazer defesas difíceis. Assim, o esperado duelo terminou com triunfo do Manchester City, o que deixa a briga pelo título inglês ainda mais imprevisível.

Os times agora dão um tempo na disputa pelo Inglês, pois terão compromissos por outra competição. O Manchester City voltará a campo no domingo, pela Copa da Inglaterra, contra o Rotherham. Na segunda-feira, vai ser a vez do Liverpool encarar o Wolverhampton.