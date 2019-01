O trecho da Atlântica que virou Winston Churchill

Ademir Médici



04/01/2019 | 07:00



Do alto da Avenida Caminho do Mar, em Rudge Ramos, Vangelista Bazzani mirou a lente da sua máquina fotográfica ao longo da Avenida Winston Churchill e em direção à subida da Avenida Atlântica, do outro lado do Ribeirão dos Meninos, já em Santo André. O ano: 1953 ou 1954, segundo cálculos por escrito do próprio Bazzani, apelido Gili, em 1989, enviando a foto para a nascente coluna Memória, 30 anos atrás.

Retornamos ao lugar e fizemos uma segunda foto. Mesmo com a formosura das árvores, é possível observar, no horizonte, o crescimento vertical neste espaço na divisa das duas cidades, São Bernardo e Santo André.

Quando Gili fez a foto, o nome Avenida Atlântica era dado, oficialmente, aos trechos da via, nas duas cidades.

Com a morte do estadista britânico, em 1965, São Bernardo resolveu dar o nome Winston Churchill à via que fica em seu território. Santo André mantém o nome ‘Atlântica’.

Escrevia Vangelista Bazzani em 1989:

1 – Vê-se em baixo a Avenida Senador Vergueiro, antiga Estrada do Vergueiro.

2 – Ao fundo, toda a Vila Valparaíso e, à direita, a Vila Floresta.

3 – Também à direita, a estrada de ligação com o Sítio Scarpelli, hoje Rua Andaraí.

4 – Mais acima, a pequena área verde era a chácara do Galo. Nela Getúlio Vargas esteve para um almoço a convite da família em 1946.

BAZZANI, O GILI

Vangelista do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória), amigo querido. Esta página Memória muito deve a ele, fotógrafo que documentou várias partes do Grande ABC em imagens diferenciadas, porque ele gostava de percorrer a região e fotografá-la.

Gili deixou dezenas de imagens e nos confiou muitas. Como dizem os especialistas, fotografias que fazem parte da reserva técnica da memória do Grande ABC, e da qual precisamos lançar mão muitas vezes mais, em especial para atender às novas gerações de memorialistas nestes tempos de internet, digitalização, WhatsApp e dessas modernidades todas.

Interação com Facebook

‘Viva o ano novo’

Se vocês repararem direito, observarão que o ano novo começou exatamente como o ano velho. Não há novidades.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 4 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 4 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6953

Manchete – Veto do presidente Sarney a orçamento não atinge rodovia Norte-Sul

Problema Social – Mais de 150 idosos enfrentaram longas filas e demora de mais de quatro horas para poder retirar passes de ônibus em Santo André.

Cultura & Lazer – Conheça as 13 salas de cinema do Grande ABC. Elas foram avaliadas pelo Diário e apresentaram condições entre regulares e ruins de projeção, acústica, instalação e equipamentos. Reportagem: Nei Bonfim e Shalimar Prats, com fotos de Mauricio Pavan.

Nota – Relembremos as 13 salas de cinema de 1989: em Santo André, Mappin ABC 1, 2 e 3, Tangará e Studio Center; em São Bernardo, São Bernardo, Center ABC 1 e 2 e Ruddy Center; em São Caetano, Lido e Vitória I; em Diadema, Color; em Mauá, Symaflor.

Memória – Morre Euclides Menato, de Ribeirão Pires, nosso colaborador de longa data. Menato, o Neguinho, com quem percorremos grande parte de Ribeirão, anotando histórias, divulgando lembranças.

Polícia – PM desmancha em Mauá quadrilha que furtava peruas ‘Brasília’.



Santos do Dia

- Angela de Foligno (Itália, 1248-1309). Considerada uma das primeiras místicas italianas.

- Caio

- Hermes

Em 4 de janeiro de...

1919 – A empresa ‘Pereira Ignacio e Companhia’ desmente falência em consequência da guerra, diferentemente do publicado por jornais do Rio de Janeiro. A empresa mantinha, entre outras, a tecelagem Ipiranguinha, em Santo André.

- O secular problema do Nordeste. Em artigo de primeira página, no Correio Paulistano, J. Papaterra Limongi destaca o discurso do deputado pelo Ceará Ildefonso Albano. Segundo o parlamentar, eram necessárias várias ações para enfrentar a seca: construção de grandes açudes, irrigação e aprendizados agrícolas e instrução geral e reflorestamento.

- A guerra acabou. Do noticiário do Estadão: forças polacas avançam sobre Berlim; o regresso da missão médica brasileira: 30 médicos embarcaram no navio ‘Samara’.

- O deputado Pandiá Calógeras, um dos representantes do Brasil à Conferência da Paz, chegou a Paris, depois de uma viagem de 23 dias.

1929 – São Caetano Esporte Clube proclamado campeão da 2ª Região paulista.

1974 – Inaugurada a agência de correios e telégrafos de Rio Grande da Serra, à Rua José Mario Figueiredo, 246.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 4 de janeiro:



- No Rio Grande do Norte, Espírito Santo

- Na Paraíba, Imaculada e Lagoa Seca

- Em Santa Catarina, Santa Rosa do Sul e União do Oeste

- No Rio Grande do Sul, Santiago e São Francisco de Assis

Fonte: IBGE