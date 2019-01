Osaka reage com 'pneu', vence letã e vai à semifinal em Brisbane

03/01/2019 | 13:10



A tenista japonesa Naomi Osaka sofreu nesta quinta-feira, mas garantiu seu lugar na semifinal do Torneio de Brisbane, na Austrália. A campeã do US Open saiu atrás no placar, diante da letã Anastasija Sevastova, e buscou a virada para fechar o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/4.

Cabeça de chave número dois da competição, Osaka vai encarar na semifinal a ucraniana Lesia Tsurenko, que derrotou nesta quinta a estoniana Anett Kontaveit por 7/5 e 6/3. Tsurenko ocupa atualmente a 27ª posição no ranking da WTA.

Para alcançar a semifinal, Osaka precisou suar nesta quinta. A número cinco do mundo perdeu o set inicial ao sofrer duas quebras e não conseguiu sequer ameaçar o serviço de Sevastova.

A reação, contudo, veio com força no segundo set. A japonesa obteve três quebras em sequência e fechou um "pneu" sobre a rival, 11ª do mundo. Na terceira parcial, Osaka faturou mais uma quebra e definiu a vitória após 1h31min.

Com a boa campanha em Brisbane, torneio de nível Premier, Osaka vai subir no ranking. Ela já assegurou a quarta colocação até agora. Se for campeã, no fim de semana, a japonesa alcançará o terceiro posto, que seria sua melhor posição na lista da WTA. A seu favor tem a queda precoce da dinamarquesa Caroline Wozniacki no Torneio de Auckland, nesta quinta.