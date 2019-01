Olivia Newton-John, que luta contra um câncer, esclarece notícia sobre estar à beira da morte

03/01/2019 | 13:04



Olivia Newton-John foi diagnosticada pela terceira vez com câncer em 2018. Em 1992, a atriz precisou se tratar para curar a doença que afetou diretamente sua mama e em 2017 a atriz anunciou que estava novamente com o mesmo câncer que a afetou pela primeira vez. Apesar disso, ela sempre se mostrou esperançosa e ativa em campanhas para a prevenção da doença; inclusive construiu um centro de apoio à cura ao câncer em Melbourne, na Austrália.

No último mês, o Radar Online publicou uma matéria falando sobre o quadro de saúde da artista. O texto dizia que as funções do corpo de Olivia estavam cada vez mais desgastadas por causa do câncer metastático e que ela estava com poucas semanas de vida, lutando contra seu quadro de saúde apenas para ver sua filha Chloe Lattanzi se casar.

Mas pelo o que parece, a artista não gostou deste boato e usou seu perfil no Instagram para dar sua versão da história. Em um vídeo publicado na última quarta-feira, dia 02, a eterna Sandy de Grease começou desejando um feliz ano ano para todos e em seguida declarou:

- Eu só quero dizer que os rumores de minha morte tem sido muito exagerados e que eu estou ótima. E eu quero desejar para todos vocês o 2019 mais saudável e feliz o possível! Muito obrigada pelo amor maravilhoso e o apoio dado para mim e para o Olivia Newton-John Cancer Wellness Centre.

Além disso, um representante da atriz e cantora contou à People também na última quarta -feira que os boatos eram ridículos e sujos.

Parece que apesar das dificuldades, a voz de Physical está conseguindo se manter saudável e feliz. Esperamos que em 2019 ela tenha muita saúde!