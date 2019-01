Após conselhos de Luísa Mell, Anitta conta que quer se tornar vegetariana em 2019

03/01/2019 | 13:04



Gente como a gente! Anitta também já começou com as promessas de Ano Novo, e uma delas é mudar alguns hábitos alimentares e aderir ao vegetarianismo/veganismo.

Incentivada pela amiga e ativista Luísa Mell, com quem a cantora passou o Réveillon no Ceará, Anitta revelou no Instagram que tomou a decisão após assistir a um documentário indicado por Luísa. Na rede social ela escreveu:

Eu sempre fui muito fã de uma pessoa que hoje virou uma das minhas melhores amigas. Luísa Mell, passei tantos dias da minha vida assistindo seu programa com a minha mãe. Nunca pensei que teria você assim tão próxima em minha vida. Luísa nunca foi o tipo de amizade que tenta converter todo mundo à sua maneira de pensar. Mas de tanto admirar seu trabalho e me preocupar com nosso planeta pedi uns conselhos a ela que me aconselhou à assistir a esse documentário (Cowspiracy) no Netflix que me abriu os olhos pra várias coisas. Pra esse ano de 2019 meu desafio pra mim mesma será tentar mudar ao máximo alguns costumes meus que vão em direção contrária aos meus desejos pro mundo. Assistam também, ninguém precisa pensar igual. Mas é sempre bom receber todo tipo de informação e buscar sua própria verdade.

As duas andam tão grudadas que os fãs começaram a questionar a amizade delas, então Luísa resolveu responder os comentários de alguns seguidores no Instagram e revelou que Anitta já até ofereceu uma casa para ela morar quando se divorciou no ano passado:

Em 2018, eu me separei. Foram momentos horríveis, minha separação foi muito dura, muito surpreendente. Anitta, viajando pelo mundo, ficava no telefone comigo, às vezes até de madrugada.

Mell ainda falou como aconteceu a decisão de passarem o Ano Novo juntas:

No Réveillon, eu me separei e não tinha para onde ir. É supercara essa época do ano. Ela disse: Você vai comigo, a gente vai curtir!. Como uma amigona mesmo. Ela me ofereceu até casa para eu morar. As pessoas julgam muito as outras mas que amiga ela está sendo para mim. Ela merece tudo o que tem e muito mais.