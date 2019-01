Acidente bloqueia duas faixas na Carvalho Pinto; rodovias registram lentidão

03/01/2019 | 12:05



Os motoristas que estão nas rodovias litorâneas precisam ter paciência nesta quinta-feira, 3.

Um acidente entre carro e caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira na rodovia Carvalho Pinto, no sentido do interior, na altura do km 119. Duas faixas foram bloqueadas, segundo a Ecopistas. Por volta de meio-dia, a via foi liberada.

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega está com lentidão no trecho entre Praia Grande e Peruíbe. Também há tráfego intenso na região de Itanhaém.

O tráfego na Oswaldo Cruz está congestionado entre o km 67 e 94, no sentido de Ubatuba, devido ao excesso de veículos na região de Taubaté.

A Mogi-Bertioga tem pontos de parada, no sentido do litoral, no trecho de planalto e na serra.

A situação está complicada na Imigrantes, no sentido da baixada, do km 26 ao 40 e também, no sentido de SP, do km 60 ao 58. A Anchieta também tem lentidão, no sentido do litoral, do km 24 ao 40.

O tempo de espera para embarcação na balsa entre Santos e Guarujá está com tempo de espera de 120 minutos em Santos e de 50 minutos no Guarujá.

Demais vias apresentam boas condições nos dois sentidos.

Rodovias federais têm menos mortes e mais infrações graves

Durante os cinco dias de feriado do ano-novo, foram registradas 70 mortes em rodovias federais de todo o País, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 2, pela Polícia Rodoviária Federal. O número de óbitos é 20% menor que no mesmo período do ano passado, quando 87 pessoas morreram em acidentes. Houve ainda redução de 30% no número de acidentes, de 1.264 para 880, e de 7% no de feridos, de 1.310 para 1.201. Os dados se referem ao período entre 28 de dezembro e 1º de janeiro.