Porco, cobra, gato: conheça os animais mais famosos da internet

Conheça os animais mais famosos da internet / Chico - Protagonista do perfil “Cansei de ser gato”, o felino da cidade de São Paulo foi abandonado e encontrado pela dona, que o acolheu. Rodeado de amor e carinho, Chico decidiu que poderia ser tudo o que ele quisesse. Daí nasceu a brincadeira: se fantasiar de personagens, atores e memes do cinema e da internet. A página já tem mais de 400 mil curtidas. Veja mais: https://goo.gl/mVRgrc| Crédito: reprodução da internet

Jamon - Todo cor de caramelo, Jamon é um mini porco de três anos. Criado por uma família paulista desde filhote, o animal é celebridade na internet. Alimentado com uma dieta vegetariana cheia de verduras, frutas e ração, ele é o astro de uma página no Facebook com mais de 350 mil curtidas. | Crédito: reprodução da internet

Gato Miu (a esquerda) e Gato Mu (a direita) - Sob o slogan de “Adotei humanos e me arrependi”, o simpático gato Miu compartilha no Twitter (@wtfmiu) como é o dia a dia com seu casal de humanos. O felino relata a experiência em companhia de seu irmão Mu. Ambos têm o desejo de dominar o mundo e implementar projetos interessantes à toda nação felina, como o “Minha caixa, minha vida”. Veja mais: https://goo.gl/jRXxFg | Crédito: reprodução da internet

A cobra do Bronx - Carismática e comunicativa, uma cobra do Zoológicos do Bronx, em Nova York, faz o maior sucesso com seu perfil no Twitter (@BronxZoosCobra). Com quase 200 mil seguidores, o réptil faz publicações bem humoradas sobre assuntos do cotidiano, quase sempre com uma um toque de sarcasmo. | Crédito: reprodução da internet

Garfi - Também conhecido como o gato mais zangado do mundo, Garfi vive na Turquia com uma família grande e cheia de amigos felinos. Apesar da carranca, o dono dele diz que ele é muito dócil, além de ser um modelo profissional. Veja mais: https://goo.gl/VCT4a2 | Crédito: reprodução da internet

Nala - Esta é a gata mais popular do Instagram (@Nala_Cat), com quase 3 milhões de seguidores. Encontrada em um abrigo de animais ainda filhote, ela foi adotada por dois amigos. Especial, Nala cresceu saudável, mas suas patinhas não acompanharam a evolução, por isso, ela é bem mais baixa (e não menos fofa) que a maioria dos gatos domésticos. Hoje o felino estampa cases para celular, camisetas, almofadas e muitos outros produtos vendidos nos Estados Unidos. Veja mais: https://goo.gl/J8mevi | Crédito: reprodução da internet

Sam - Com dois montinhos de pelos que lembram muito um par de sobrancelhas, Sam aparenta estar sempre surpreso. Astro na internet, o gato tem milhares de seguidores fieis em sua conta no Instagram (@samhaseyebrows). Veja mais: https://goo.gl/L5JQJH | Crédito: reprodução da internet

Lil Bub - Olhos redondos e língua de fora são as características que deixaram Lil na lista dos gatos mais famosos da internet. A pequenina foi encontrada nos Estados Unidos e diagnosticada com uma série de anomalias genéticas que a fizeram ter uma aparência diferente dos outros gatos. Mas isso não impediu que ela fosse adotada por Mike Bridaysky e tivesse muito amor e carinho em casa e nas redes sociais. | Crédito: reprodução da internet

Doug The Pug - Pertencente a uma das raças mais fofas e divertidas do mundo animal, ele se veste de ícones da cultura pop e retrata de forma cômica várias situações rotineiras dos seres humanos. | Crédito: Reprodução

Momo - Wally do mundo dos cachorros, o cão da raça Border Collie ficou conhecido por se esconder muito bem em fotos. Ele ganhou popularidade no perfil do seu dono no Instagram (@andrewknapp). Lá, os usuários são desafiados a achar os cãozinho em meio aos belos cliques do fotógrafo. | Crédito: Reprodução

Menswear Dog - conhecido mais do que pela fofura, este cãozinho é o mais fashionista da internet. Em seu Instagram (@mensweardog), ele posta imagens vestindo looks descolados e elegantes. | Crédito: Reprodução

Beast - Este é o cão de ninguém menos que Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. Apesar de o bilionário não gostar muito de publicar selfies, ele adora compartilhar com seus seguidores as fotos de seu Hungarian Sheepdog cheio de pelo e simpatia. | Crédito: reprodução da internet

Estopinha - Depois de ser devolvida duas vezes ao abrigo por causa de seu “mau comportamento”, a vira-lata foi adotada por Alexandre Rossi, um famoso especialista em comportamento animal conhecido como Dr. Pet. A dog começou a aparecer na TV junto com seu tutor e logo garantiu uma legião de fãs. | Crédito: reprodução da internet

Grumpy Cat - Dua feição carrancuda chamou a atenção da internet de forma quase instantânea. Protagonista de uma série de tirinhas e memes online, a gatinha Tard foi a primeira a ganhar uma estátua de cera no museu Madame Tussauds. Apesar da aparência triste, ela é muito feliz e adora brincar com seus donos e amigos no Arizona, Estados Unidos. | Crédito: reprodução da internet