Para ver na Netflix: filmes e especiais de Natal disponíveis no streaming

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/12/2021 | 10:55



A Netflix conta com uma categoria especial recheada de filmes de Natal para você curtir no fim de ano. Além de clássicos da época, como “Grinch”, também existem produções originais do serviço de streaming e especiais de séries e desenhos animados. Na galeria, você confere 25 sugestões para todos os gostos e que merecem uma sessão pipoca – ou de rabanada, se preferir.

48 Desejos de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix 48 Desejos de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × A Princesa e a Plebeia (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix A Princesa e a Plebeia (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × A Very Murray Christmas (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix A Very Murray Christmas (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix × Amor com Data Marcada (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Amor com Data Marcada (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Bojack Horseman: Christmas Special (2014) | Crédito: Divulgação/Netflix Bojack Horseman: Christmas Special (2014) | Crédito: Divulgação/Netflix × Cartão de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix Cartão de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Crônicas de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix Crônicas de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × Deixe a Neve Cair (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Deixe a Neve Cair (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Era uma vez um Casamento (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix Era uma vez um Casamento (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Grinch (2000) | Crédito: Divulgação/Universal Studios Grinch (2000) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × Klaus (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Klaus (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Missão Presente de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Missão Presente de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × My Little Pony: O Melhor Presente de Todos (2018) | Crédito: Divulgação/DHX Media My Little Pony: O Melhor Presente de Todos (2018) | Crédito: Divulgação/DHX Media × O Feitiço do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix O Feitiço do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Natal de Cinderela (2019) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. O Natal de Cinderela (2019) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × O Natal está no Ar (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix O Natal está no Ar (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Príncipe do Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix O Príncipe do Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Paisagem de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix Paisagem de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × Resgate do Coração (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Resgate do Coração (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × RuPaul’s Drag Race Especial: Rainha do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/VH1 RuPaul’s Drag Race Especial: Rainha do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/VH1 × Shrek Bate o Sino (2008) | Crédito: Divulgação/DreamWorks Shrek Bate o Sino (2008) | Crédito: Divulgação/DreamWorks × Tudo Bem No Natal Que Vem (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Tudo Bem No Natal Que Vem (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Um Match Surpresa (2021) | Crédito: Divulgação/Netflix Um Match Surpresa (2021) | Crédito: Divulgação/Netflix × Um Passado de Presente (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Um Passado de Presente (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Uma Invenção de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Uma Invenção de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix ×