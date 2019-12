Bianca Bellucci



17/12/2019 | 16:18

A Netflix conta com uma categoria especial recheada de filmes natalinos para você curtir no fim de ano. Além de clássicos da época, como “Simplesmente Amor”, também existem produções originais do serviço de streaming e especiais de séries e desenhos animados. Na galeria, você confere 30 sugestões para todos os gostos e que merecem uma sessão pipoca – ou de rabanada, se preferir.



























































< >