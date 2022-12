30 filmes e especiais de Natal para ver na Netflix

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/12/2022 | 07:57



A Netflix conta com uma categoria especial recheada de filmes e especiais de Natal para você curtir no fim de ano. Além de clássicos da época, também existem produções originais do serviço de streaming e capítulos temáticos de séries e desenhos animados. Na galeria, você confere 30 sugestões que merecem uma sessão pipoca – ou de rabanada, se preferir.

A Princesa e a Plebeia (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix A Princesa e a Plebeia (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × A Very Murray Christmas (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix A Very Murray Christmas (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix × Amor com Data Marcada (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Amor com Data Marcada (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Bojack Horseman: Christmas Special (2014) | Crédito: Divulgação/Netflix Bojack Horseman: Christmas Special (2014) | Crédito: Divulgação/Netflix × Capitão Cueca: Feliz Meganatal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Capitão Cueca: Feliz Meganatal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Cartão de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix Cartão de Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Crônicas de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix Crônicas de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × Deixe a Neve Cair (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Deixe a Neve Cair (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Era uma vez um Casamento (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix Era uma vez um Casamento (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Grinch (2000) | Crédito: Divulgação/Universal Studios Grinch (2000) | Crédito: Divulgação/Universal Studios × Klaus (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Klaus (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Luccas Neto em: Um Natal Muito Atrapalhado (2020) | Crédito: Divulgação/Luccas Neto Studios Luccas Neto em: Um Natal Muito Atrapalhado (2020) | Crédito: Divulgação/Luccas Neto Studios × Missão Presente de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Missão Presente de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Natal com Você (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix Natal com Você (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Amor Não Tira Férias (2006) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures O Amor Não Tira Férias (2006) | Crédito: Divulgação/Columbia Pictures × O Feitiço do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix O Feitiço do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Natal de Angela (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix O Natal de Angela (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Natal de Cinderela (2019) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. O Natal de Cinderela (2019) | Crédito: Divulgação/Warner Bros. × O Natal está no Ar (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix O Natal está no Ar (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × O Príncipe do Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix O Príncipe do Natal (2017) | Crédito: Divulgação/Netflix × Paisagem de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix Paisagem de Natal (2018) | Crédito: Divulgação/Netflix × Resgate do Coração (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Resgate do Coração (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × RuPaul’s Drag Race Especial: Rainha do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/VH1 RuPaul’s Drag Race Especial: Rainha do Natal (2018) | Crédito: Divulgação/VH1 × Scrooge: Um Conto de Natal (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix Scrooge: Um Conto de Natal (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix × Shrek Bate o Sino (2008) | Crédito: Divulgação/DreamWorks Shrek Bate o Sino (2008) | Crédito: Divulgação/DreamWorks × Tudo Bem No Natal Que Vem (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Tudo Bem No Natal Que Vem (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Um Match Surpresa (2021) | Crédito: Divulgação/Netflix Um Match Surpresa (2021) | Crédito: Divulgação/Netflix × Um Passado de Presente (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix Um Passado de Presente (2019) | Crédito: Divulgação/Netflix × Uma Invenção de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix Uma Invenção de Natal (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix × Uma Quedinha de Natal (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix Uma Quedinha de Natal (2022) | Crédito: Divulgação/Netflix ×